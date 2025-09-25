Стало відомо, кому йдуть конфісковані митницею автомобілі

Як повідомила Держмитслужба, уся конфіскована за порушення митних правил техніка працює на державу, бо вилучені автомобілі, мотоцикли й навіть спецтехніку та автобуси передано на потреби Сил оборони України.

На відміну від мирного часу, коли конфіскат продавався на вторинному ринку, в умовах війни головним отримувачем конфіскованої техніки стали підрозділи Сил оборони. З початку повномасштабного вторгнення митницями передано Збройним Силам України та іншим військовим формуванням майже 17 тисяч одиниць техніки загальною вартістю понад 82,9 млн грн.

Окрім цього, до армійських підрозділів усіх відомчих формувань, включаючи Територіальну оборону, передано комп’ютерної та електронної техніки на 43,4 млн грн та мобільних телефонів на 34,4 млн грн.

У разі відсутності потреби військових у тому чи іншому конфіскованому майні, у т.ч. транспортного сегмента, конфіскат передається до органів державної виконавчої служби, які в рамках виконавчого провадження реалізують її на електронних аукціонах.

Рішенням суду за незаконний ввіз на митну територію України було конфісковано чотири білоруські трактори МТЗ. Їх Київська митниця передала військовим. Фото: Держмитслужба України

Головним організатором аукціонів з реалізації конфіскованого майна є державне підприємство "СЕТАМ", що належить до сфери управління Міністерства юстиції України.

На цій платформі громадяни можуть придбати конфісковану техніку у відкритий і прозорий спосіб. Від реалізації такого майна до держбюджету перераховано майже 12,2 млн грн.

Також прозвучало застереження: митні органи не мають відношення до магазинів, що використовують у назві слова "конфіскат" чи "митний конфіскат". Такі формулювання є виключно елементом реклами й не пов’язані з офіційною реалізацією вилученого митницями майна.