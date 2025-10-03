Стало известно, почему винничанка не отправляла ввезенные машины в войска

Сесть на скамью подсудимых фигурантке дела помогли детективы регионального управления Бюро экономической безопасности, которые совместно с коллегами тамошнего СБУ и прокуратуры вели расследование.

Детективы установили, что обвиняемая организовала подбор и доставку авто из стран Европы на льготных условиях.

Читайте также На чем "погорели" трое продавцов автомобилей со Львовщины

Схема проста и довольно примитивна. Предоставляя таможенному органу фальсифицированные данные по адресной поставке техники подразделениям Сил обороны, женщина ввозила автомобили без соответствующих таможенных и налоговых платежей.

Велика вероятность, что продавщицу гуманитарных авто "взяли с поличным", потому что деньги уже считала не она, а детективы в присутствии свидетелей. Фото: прокуратура, БЭБ в Винницкой области

Даже на сравнительно недорогих по европейским меркам автомобилях с пробегом удавалось экономить немалые суммы после сбыта машин за наличные. Детективы установили, что только с начала нынешнего года таким образом ввезены по меньшей мере шесть автомобилей.

Читайте также Из 12 ввезенных якобы для ВСУ автомобилей "волонтер" успел продать восемь

Фигурантке дела сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 201-4 Уголовного кодекса Украины "Контрабанда подакцизных товаров".

Досудебное расследование завершено, уголовное производство направлено в суд с обвинительным актом.