Укр
Ру

Стало известно, почему винничанка не отправляла ввезенные машины в войска

В Винницкой области будут судить женщину, которая организовала ввоз на таможенную территорию Украины закупленных за рубежом автомобили для ВСУ, но после пересечения границы машины уже свободно продавались на рынке.
Винничанка машины для ВСУ продавала на рынке за наличные - Auto24

ФОТО: Винницкая областная прокуратура|

Легкие деньги за скрытые от военных машины теперь обернулись большим бременем

Валентин Ожго
logo3 октября, 21:00
logo0
logo0 мин

Сесть на скамью подсудимых фигурантке дела помогли детективы регионального управления Бюро экономической безопасности, которые совместно с коллегами тамошнего СБУ и прокуратуры вели расследование.

Детективы установили, что обвиняемая организовала подбор и доставку авто из стран Европы на льготных условиях.

Читайте также На чем "погорели" трое продавцов автомобилей со Львовщины

Схема проста и довольно примитивна. Предоставляя таможенному органу фальсифицированные данные по адресной поставке техники подразделениям Сил обороны, женщина ввозила автомобили без соответствующих таможенных и налоговых платежей.

Велика вероятность, что продавщицу гуманитарных авто "взяли с поличным", потому что деньги уже считала не она, а детективы в присутствии свидетелей. Фото: прокуратура, БЭБ в Винницкой области

Даже на сравнительно недорогих по европейским меркам автомобилях с пробегом удавалось экономить немалые суммы после сбыта машин за наличные. Детективы установили, что только с начала нынешнего года таким образом ввезены по меньшей мере шесть автомобилей.

Читайте также Из 12 ввезенных якобы для ВСУ автомобилей "волонтер" успел продать восемь

Фигурантке дела сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 201-4 Уголовного кодекса Украины "Контрабанда подакцизных товаров".

Досудебное расследование завершено, уголовное производство направлено в суд с обвинительным актом.

#Новости #Растаможка автомобиля #Фото #Законодательство #Граница