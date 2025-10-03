Стало відомо, чому вінничанка не відправляла ввезені машини у війська

Сісти на лаву підсудних фігурантці справи допомогли детективи регіонального управління Бюро економічної безпеки, котрі спільно з колегами тамтешнього СБУ та прокуратури вели розслідування.

Детективи встановили, що обвинувачена організувала підбір та доставлення авто з країн Європи на пільгових умовах.

Схема проста й доволі примітивна. Надаючи митному органу фальсифіковані дані щодо адресного постачання техніки підрозділам сил оборони, жінка ввозила автомобілі без відповідних митних та податкових платежів.

Велика ймовірність, що продавчиню гуманітарних авто “взяли на гарячому", бо готівку вже рахувала не вона, а детективи у присутності свідків. Фото: прокуратура, БЕБ у Вінницькій області

Навіть на порівняно недорогих за європейськими мірками автівках з пробігом вдавалося економити чималі суми після збуту машин за готівку. Детективи встановили, що з тільки з початку нинішнього року в такий спосіб ввезено щонайменше шість автомобілів.

Фігурантці справи повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 Кримінального кодексу України "Контрабанда підакцизних товарів".

Досудове розслідування завершено, кримінальне провадження скеровано до суду з обвинувальним актом.