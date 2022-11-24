Увеличение парка генераторов приводит к росту спроса на горючее.

В ноябре (01-21.11) в этом году в Украину завезли 136 тыс. единиц разного типа генераторов на сумму около $88 млн. Такие данные в своем телеграмм-канале обнародовал нардеп Ярослав Железняк.

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Он отметил, что около 65% импортированных генераторов это электрогенераторы с искровым зажиганием (бензиновые) мощностью не более 7,5 кВ•А. Таких завезли более 88 тысяч.

Еще 5% электрогенераторов с искровым зажиганием (бензиновые) мощностью свыше 7,5 кВ·А, но не более 375 кВ·А

«3,3% электрогенераторов с зажиганием от сжатия (с дизелем или полудизелем) мощностью не более 7,5 кВ•А», — отметил нардеп.

Железняк также добавил, что по таможенной льготе (предоставленной постановлением КМУ №1260 от 9 ноября) завезли уже 32 тысячи генераторов, а сумма предоставленной льготы составила $5,2 млн.

Как сообщалось, генераторы стали основной причиной нетипичного для ноября повышения спроса на топливо в Украине.