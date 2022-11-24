Збільшення парку генераторів призводить до зростання попиту на пальне.

У листопаді (01-21.11) цього року в Україну завезли 136 тис. одиниць різного типу генераторів на суму майже $88 млн. Такі дані у своєму телеграм-каналі оприлюднив нардеп Ярослав Железняк.

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Він зазначив, що біля 65% імпортованих генераторів це електрогенератори з iскровим запалюванням (бензинові) потужністю не бiльш як 7,5 кВ•А. Таких завезли більше 88 тисяч.

Ще 5% електрогенераторів з іскровим запалюванням (бензинові) потужнiстю понад 7,5 кВ·А, але не більш як 375 кВ•А

«3,3% електрогенераторів iз запалюванням вiд стиснення (з дизелем або напiвдизелем) потужністю не більш як 7,5 кВ•А», — зазначив нардеп.

Железняк також додав, що за митною пільгою (яку надано постановою КМУ №1260 від 9 листопада) завезли вже 32 тисячі генераторів, а сума наданої пільги склала $5,2 млн.

Як повідомлялось, генератори стали основною причиною нетипового для листопада підвищення попиту на пальне в Україні.