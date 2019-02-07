Представленный осенью прошлого года Kia Telluride только сейчас вышел в продажу в США. Местные дилеры оценивают новую модель минимум в 31 690 долларов.

В США стартовали продажи нового флагманского кроссовера Kia Telluride. Восьмиместный кроссовер оценен почти в два раза дешевле, чем флагманский седан Kia K900.

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Telluride был представлен в сентябре на модном показе во время New York Fashion Week. В Нью-Йорке корейцы показали, так сказать, допремьерную версию Telluride, а настоящая презентация состоялась уже в января 2019 года на Североамериканском международном автосалоне. После премьеры дилеры в США открыли свои книги для предварительных заказов, и только теперь стали известны цены.

В США в сегменте среднеразмерных кроссоверов доминирует Honda Pilot, поэтому тот факт, что новичок вышел на рынок с высокой, хотя и не намного, ценой, говорит об уверенности производителя в своем продукте. Как и японский конкурент, корейский кроссовер оснащается двигателем V6, имеет автоматическую коробку передач и пепедний привод в базовом исполнении. Напомним, Telluride оснащается 3,8-литровым атмосферным V6, который производит 291 л.с. мощности и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Kia Telluride предлагается в 5 комплектациях: LX, S, EX, SX и SX Prestige. В базовом оснащении кроссовер предлагает 8-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы, второй ряд сидений складывается одним прикосновением, 18-дюймовые легкосплавные диски, светодиодную оптику, активный круиз-контроль с функцией остановки и запуска двигателя, бесключевой доступ, мониторинг слепых зон и еще несколько электронных систем помощи водителю.

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Выполнение Telluride S означает 20-дюймовые диски, рейлиги на крыше, панорамная крыша, водительское кресло с электро-регулировкой в 10 направлениях, подогрев передних сидений и семиместный салон с более изысканным убранством. Такая версия стоит от 33 990 долларов.

По каким-то причинам Telluride EX (стоимость от $37 090) снижает оснащение до 18-дюймовым колесам, но добавляет кожаную обивку, 10-, 25-дюймовую информационно-развлекательную систему с спутниковой навигацией, восемь мест вместо семи и вентилируемые передние сиденья. Комплектация Telluride SX (от $41 490) имеет практически все доступные опции для исполнения с передним приводом.

Фото: Kia Telluride / Kia

И полным является оснащение Telluride SX Prestige Option Package. Оно стоит на 4 тысячи долларов дороже Telluride SX, и за эти деньги покупатель получает полный привод, отделка сидений кожей Nappa, хед-ап дисплей, второй ряд сидений с подогревом и охлаждением и руль с подогревом.

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