Представлений восени минулого року Kia Telluride лише зараз вийшов у продаж в США. Місцеві дилери оцінюють нову модель щонайменше у 31 690 доларів.

У США стартували продажі нового флагманського кросовера Kia Telluride. Восьмимісний кросовер оцінений майже вдвічі дешевше, ніж флагманський седан Kia K900.

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Telluride був презентований у вересні на модному показі під час New York Fashion Week. У Нью Йорку корейці показали так би мовити допрем’єрну версію Telluride, а справжня презентація відбулась вже у січні 2019 року на Північноамериканському міжнародному автосалоні. Після прем’єри дилери у США відкрили свої книги для попередніх замовлень, та тільки тепер стали відомі ціни.

У США в сегменті середньорозмірних кросоверів домінує Honda Pilot, тож той факт, що новачок вийшов на ринок з вищою, хоч і не набагато, ціною, говорить про впевненість виробника у своєму продукті. Як і японський конкурент, корейський кросовер оснащується двигуном V6, має автоматичну коробку передач і пепедній привід у базовому виконанні. Нагадаємо, Telluride оснащується 3,8-літровим атмосферним V6, котрий продукує 291 к.с. потужності та 8-ступінчатою автоматичною коробкою передач.

Kia Telluride пропонується у 5 комплектаціях: LX, S, EX, SX та SX Prestige. В базовому оснащенні кросовер пропонує 8-дюймовий сенсорний екран інформаційно-розважальної системи, другий ряд сидінь, що складається одним дотиком, 18-дюймові легкосплавні диски, світлодіодну оптику, активний круїз-контроль з функцією зупинки і запуску двигуна, безключовий доступ, моніторинг сліпих зон та ще кілька електронних систем допомоги водію.

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Виконання Telluride S означає 20-дюймові диски, рейліги на даху, панорамний дах, водійське крісло з електро-регулюванням у 10 напрямках, обігрів передніх сидінь та семимісний салон з більш вишуканим оздобленням. Така версія коштує від 33 990 доларів.

З якихось причин Telluride EX (вартість від $37 090) знижує оснащення до 18-дюймових коліс, але додає шкіряну оббивку, 10,25-дюймову інформаційно-розважальну систему з супутниковою навігацією, вісім місць замість семи та вентильовані передні сидіння. Комплектація Telluride SX (від $41 490) має практично усі доступні опції для виконань з переднім приводом.

Фото: Kia Telluride / Kia

Та найповнішим є оснащення Telluride SX Prestige Option Package. Воно коштує ан 4 тисячі доларів дорожче за Telluride SX, та за ці гроші покупець отримує повний привід, оздоблення сидінь шкірою Nappa, хед-ап дисплей, другий ряд сидінь з підігрівом і охолодженням та кермо з підігрівом.





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