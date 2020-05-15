Стала известна численность автопарка Верховной Рады, содержание которого обходится налогоплательщикам в десятки миллионов гривен.

Согласно полученным журналистами данным, почти две сотни автомобилей насчитывает автопарк Верховной Рады Украины. По состоянию на 1 мая 2020 года их насчитывалось 187.

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Более половины из них – это легковые автомобили: Mercedes, Toyota, Volkswagen, Škoda и тому подобное. Хотя, кроме них, на балансе автобазы Верховной Рады есть автобусы, грузовики и даже спецмашины для перевозки горючего и уборки.

Содержание такого автопарка обходится налогоплательщикам в десятки миллионов: в 2018 году на это ушло почти 18 млн гривен, в 2019-м – около 20 млн. А за первые четыре месяца этого года – 4,6 миллиона гривен.

Какие авто входят в парламентский автопарк – смотрите инфографику ниже:

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