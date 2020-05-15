Стала відома чисельність автопарку Верховної Ради, утримання якого обходиться платникам податків у десятки мільйонів гривень.

Згідно з отриманими журналістами даними, майже дві сотні автомобілів налічує автопарк Верховної Ради України. Станом на 1 травня 2020 їх налічувалося 187 одиниць.

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Більше половини з них – це легкові автомобілі: Mercedes, Toyota, Volkswagen, Škoda тощо. Хоча, крім них, на балансі автобази Верховної Ради є автобуси, вантажівки і навіть спецмашини для перевезення пального та прибирання.

Утримання такого автопарку обходиться платникам податків в десятки мільйонів: в 2018-му на це пішло майже 18 млн гривень, в 2019-му – близько 20 млн. А за перші чотири місяці цього року – 4,6 мільйона гривень.

Які саме авто входять в парламентський автопарк – дивіться на інфографіку нижче:

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