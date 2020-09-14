Процент использования средств Дорожного фонда почти ночного не говорит о качестве дорог. Однако, это важный финансовый показатель.
Составлен рейтинг областных госадминистраций по использованию средств Дорожного фонда. Согласно рейтингу, лидером по использованию Дорожного фонда стала Днепропетровская ОГА (96,76%).
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Среди лидеров рейтинга также Харьковская ОГА (93,2%), Винницкая ОГА (85,5%), г. Киев. (79,8%), Черкасская ОГА (78,8%), Хмельницкая ОГА (78,4%), Ровненская ОГА (73,9%).
Хуже использовали Дорожный фонд Черновицкая ОГА (25%), Волынская ОГА (29,8%), Тернопольская ОГА (30,5%), Николаевская ОГА (41,8%).
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