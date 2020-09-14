Представители автомобильной компании "Богдан Моторс" потребовали от Верховной Рады ускорить принятие проекта Закона Украины №3739 о локализации продукции машиностроения.

Представители дочернего предприятия "Автосборочный завод № 1" Публичного акционерного общества "Автомобильная Компания "Богдан Моторс" обратились с письмом к народным депутатам, главным тезисом которого является призыв к поддержке проекта Закона Украины №3739 "О внесении изменений в Закон Украины "О государственных закупках" по созданию предпосылок для устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности".

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Законопроектом предусматривается изменение процедуры государственных закупок путем установления обязательных требований по локализации производства. Таким образом, кроме учета ценового критерия и жизненного цикла продукции, предусматривается введение обязательного наличия локализации в предмете закупки c соответствующей степенью локализации.

В "Богдан Моторс" заявили, что введение критериев локализации при государственных закупках продукции машиностроения является крайне важным и положительным фактором для развития внутреннего рынка и создания спроса путем государственного заказа на продукцию отечественного машиностроения.

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