Представники автомобільної компанії "Богдан Моторс" зажадали від Верховної Ради прискорити прийняття проекту Закону України №3739 про локалізацію продукції машинобудування.

Представники дочірнього підприємства "Автоскладальний завод № 1" Публічного акціонерного товариства "Автомобільна Компанія" Богдан Моторс" звернулися з листом до народних депутатів, головною тезою якого є заклик до підтримки проекту Закону України №3739 "Про внесення змін до Закону України "Про державні закупівлі" зі створення передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості".

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Законопроектом передбачається зміну процедури державних закупівель шляхом встановлення обов'язкових вимог щодо локалізації виробництва. Таким чином, крім обліку цінового критерію і життєвого циклу продукції, передбачається введення обов'язкової наявності локалізації в предметі закупівлі c відповідним ступенем локалізації.

В "Богдан Моторс" заявили, що введення критеріїв локалізації при державних закупівлях продукції машинобудування є вкрай важливим і позитивним фактором для розвитку внутрішнього ринку та створення попиту шляхом державного замовлення на продукцію вітчизняного машинобудування.

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