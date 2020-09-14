Відсоток використання коштів Дорожнього фонду майже нічного не говорить про якість доріг. Проте, це важливий фінансовий показник.
Складено рейтинг обласних держадміністрацій щодо використання коштів Дорожнього фонду. Згідно з рейтингом, лідером з використання Дорожнього фонду стала Дніпропетровська ОДА (96,76%).
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Серед лідерів рейтингу також Харківська ОДА (93,2%), Вінницька ОДА (85,5%), м. Київ. (79,8%), Черкаська ОДА (78,8%), Хмельницька ОДА (78,4%), Рівненська ОДА (73,9%).
Найгірше використовували Дорожній фонд Чернівецька ОДА (25%), Волинська ОДА (29,8%), Тернопільська ОДА (30,5%), Миколаївська ОДА (41,8%).
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