Будущую новинку назовут Lambda, сообщает неофициальный источник.

Все знаки указывают на то, что Lotus работает над кроссовером, хотя официальной информации от британской марки об этом не было.

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Новый владелец британской марки – китайская Geely, вливает колоссальные суммы денег, чтобы вернуть к жизни бренд со славным прошлым и сделать его достойным соперником производителям роскошных спорткаров.

Нидерландское издание AutoWeek сообщает, ссылаясь на неназванные источники, что узнало о номенклатуре для будущего внедорожника: Lotus Lambda. Такое именование будет отходом от традиционных названий моделей британской марки, которая уже давно использует для этого слова, что начинаются с буквы “E”, включая будущий электрический суперкар Evija. Lotus отказался комментировать эту информацию.

По слухам, внедорожник получит платформу SPA, которая лежит в основе Volvo XC90. Сейчас Lotus покупает двигатели Toyota для ограниченного ассортимента автомобилей. Еще в 2019 году компания Volvo, которая также принадлежит Geely, предложила соглашение о двигателях с Lotus. Шведский автопроизводитель может поставлять моторы для автомобилей Lotus, если обе стороны придут к согласию, однако о подписании договора пока информации нет.

Для Lotus внедорожник является совершенно новым полем деятельности, поскольку на протяжении всего своего существования компания выпускала исключительно легкие спортивные автомобили. Однако такая же ситуация была в свое время и у Porsche, которая теперь успешно продает Cayenne и Macan, вместе с Panamera и Taycan.

Фото: изображение кроссовера Lotus из патентной заявки / MotoriOnline