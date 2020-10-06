Майбутню новинку назвуть Lambda, повідомляє неофіційне джерело.

Всі знаки вказують на те, що Lotus працює над кросовером, хоча офіційної інформації від британської марки про це не було.

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Новий власник британської марки – китайська Geely, вливає колосальні суми грошей, аби повернути до життя бренд зі славетним минулим та зробити його гідним суперником виробникам розкішних спорткарів.

Нідерландське видання AutoWeek повідомляє, посилаючись на неназвані джерела, що довідалось про номенклатуру для майбутнього позашляховика: Lotus Lambda. Таке іменування буде відходом від традиційних назв моделей британської марки, котра вже давно використовує для цього слова, що починаються з літери “E”, включаючи майбутній електричний суперкар Evija. Lotus відмовився коментувати цю інформацію.

За чутками, позашляховик отримає платформу SPA, яка лежить в основі Volvo XC90. Зараз Lotus купує двигуни Toyota для обмеженого асортименту автомобілів. Ще у 2019 році компанія Volvo, яка також належить Geely, запропонувала угоду про двигуни з Lotus. Шведський автовиробник може постачати мотори для автомобілів Lotus, якщо обидві сторони дійдуть згоди, однак про підписання договору поки інформації немає.

Для Lotus позашляховик є абсолютно новим полем діяльності, оскільки протягом усього свого існування компанія випускала виключно легкі спортивні автомобілі. Однак така ж ситуація була свого часу і у Porsche, котра тепер успішно продає Cayenne та Macan, разом з Panamera та Taycan.

Фото: зображення кросовера Lotus з патентної заявки / MotoriOnline