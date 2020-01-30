За год украинцы приобрели больше 557 тысяч авто с пробегом. При этом каждое шестое продано в столичном регионе, а каждое десятое – пригнано из-за границы.

В 2019-м авторынок Украины немного вырос, в то время как судьба нерастаможенных авто упала. В течение года было продано 557 000+ авто с пробегом, почти 60 000 из которых оказались нерастаможенными. Для сравнения, за 2018 год было продано 520 000+ бывших в употреблении автомобилей, из которых нерастаможенными были 102 500.

Впрочем, некоторые вещи остаются неизменными. Как и год назад, наиболее востребован все еще Daewoo Lanos, а из 4 000+ проданных электрокаров самая популярная модель, как и раньше – Nissan Leaf. Любимыми цветами автомобилистов остаются практичные серый, белый и черный.

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Самыми активными были жители Киевской области – каждое шестое авто продано именно в этом регионе. А пассивные жители Луганщины (не более 2 тысяч проданных автомобилей).

Что касается новых авто, то лидер тоже неизменен. Как и год назад, чаще всего в салонах спрашивают Kia Sportage. Хотя в регионах картина может отличаться, что обусловлено наличием в области автосалонов и представленных в них брендов. Так, например, жители Киевской области совершили больше звонков (37,11% от общего числа), а самым популярным в салонах столичного региона оказался Renault Duster.

Как и в случае с подержанными авто, активнее всего в салоны звонили жители Киева и столичного региона, а реже всего – жители Луганской области.

Напомним, что растаможка автомобилей без брокера стала реальностью.

Материал подготовлен Аналитическим центром AUTO.RIA на основе данных о поисках, продаже и звонках 8 000 000+ пользователей.