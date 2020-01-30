За рік українці придбали быльше 557 тисяч авто з пробігом. При цьому кожне шосте продано в столичному регіоні, а кожне десяте - пригнано з-за кордону.

У 2019-му авторинок України трохи виріс, в той час як доля нерозмитнених авто впала. Протягом року було продано 557 000+ авто з пробігом, майже 60 000 з яких виявились нерозмитненими. Для порівняння, за 2018 було продано 520 000+ вживаних автомобілів, з яких нерозмитненими були 102 500.

Втім, деякі речі лишаються незмінними. Як і рік тому, найзатребуваніший все ще Daewoo Lanos, а з 4 000+ проданих електрокарів найпопулярніша модель, як і раніше — Nissan Leaf. Улюбленими кольорами автомобілістів лишаються практичні сірий, білий та чорний.

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Найактивнішими були мешканці Київської області — кожне шосте авто продано саме в цьому регіоні. А найпасивніші жителі Луганщини (трохи більше 2 000 проданих автомобілів).

Що стосується нових авто, то тут лідер теж незмінний. Як і рік тому, найчастіше у салонах запитують Kia Sportage. Хоча в регіонах картина може відрізнятись, що зумовлено наявністю в області автосалонів та представлених у них брендів. Так, наприклад, мешканці Київській області здійснили найбільше дзвінків (37,11% від загального числа), а найпопулярнішим у салонах столичного регіону виявився Renault Duster.

Як і у випадку з уживаними авто, найактивніше до салонів дзвонили мешканці Києва і столичного регіону, а найрідше — жителі Луганської області.

Нагадаємо, що розмитнення автомобілів без брокера стало реальністю.

Матеріал підготовлений Аналітичним центром AUTO.RIA на основі даних про пошуки, продажі та дзвінки 8 000 000+ користувачів.