Обоим обещан запас хода в 725 километров на одном заряде.

Электромобильные стартапы появляются чуть ли не каждый день, а EdisonFuture является одним из них. Благодаря уникальному дизайну, пикап EF1-T и фургон EF1-V имеют целью конкурировать в стремительно растущем сегменте.

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Пикап EdisonFuture EF1-T примечателен тем, что предлагает дополнительный пробег благодаря солнечной панели, которая складывается и раскладывается над грузовым отсеком. Также пикап может похвастаться выдвижными ступеньками и дверными ручками, камерами вместо боковых зеркал, которые выводят изображение на 7-дюймовые дисплеи в кабине.

Салон предлагает место для шестерых взрослых. Здесь есть 17,5-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательного комплекса и мозаичные солнечные батареи, которые установлены сверху на приборной панели.

EdisonFuture EF1-T будет доступен в трех конфигурациях. Базовая версия Standard будет иметь один электродвигатель, который позволит грузовику разгоняться от 0 до 100 км/ч за 6,5 секунды. Запас хода на одном заряде составит 483 км, а буксирная способность – 3,4 тонны.

Более высокая конфигурация Premium добавляет еще один электромотор, с которым пикап будет ускоряться до первой сотни за 4,5 секунды. Запас хода двухмоторной версии составит 612 км, а буксировки – 4 тонны.

Топовая версия Super обеспечит ускорение до 100 км/ч за 3,9 секунды, сможет преодолевать до 725 км на одном заряде и возить прицепы массой до 5 тонн.

Фургон EF1-V, по сути, представляет собой двойника EF1-T, но вместо открытого багажника у него закрытый грузовой отсек с раздвижными дверями. Эта модель будет предлагаться в двух версиях с одним или двумя моторами.

Компания не сообщает, когда эти транспортные средства выйдут на рынок, но сейчас важнее вопрос, удастся ли вообще им дойти до конвейера.

Фото: электрические пикап и фургон EdisonFuture / Carscoops