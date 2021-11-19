Обом обіцяний запас ходу у 725 кілометрів на одному заряді.

Електромобільні стартапи з’являються мало не щодня, а EdisonFuture є одним з них. Завдяки унікальному дизайну, пікап EF1-T та фургон EF1-V мають на меті конкурувати у сегменті, що стрімко зростає.

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Пікап EdisonFuture EF1-T примітний тим, що пропонує додатковий пробіг завдяки сонячній панелі, яка складається та розкладається над вантажним відсіком. Також пікап може похвалитись висувними сходинками та дверними ручками, камерами замість бічних дзеркал, які виводять зображення на 7-дюймові дисплеї в кабіні.

Салон пропонує місце для шістьох дорослих. Тут є 17,5-дюймовий сенсорний екран інформаційно-розважального комплексу та мозаїчні сонячні батареї, які встановлені зверху на приладовій панелі.

EdisonFuture EF1-T буде доступний у трьох конфігураціях. Базова версія Standard матиме один електродвигун, який дозволить вантажівці розганятися від 0 до 100 км/год за 6,5 секунди. Запас ходу на одному заряді становитиме 483 км, а буксирна здатність – 3,4 тонни.

Вища конфігурація Premium додає ще один електромотор, з яким пікап прискорюватиметься до першої сотні за 4,5 секунди. Запас ходу двомоторної версії становитиме 612 км, а буксирування – 4 тонни.

Топова версія Super забезпечить прискорення до 100 км/год за 3,9 секунди, зможе долати до 725 км на одному заряді та возити причепи масою до 5 тонн.

Фургон EF1-V, по суті, являє собою двійника EF1-T, але замість відкритого багажника у нього критий вантажний відсік з розсувними дверима. Ця модель буде пропонуватись у двох версіях з одним або двома моторами.

Компанія не повідомляє, коли будуть ці транспортні засоби вийдуть на ринок, але наразі важливішим є питання, чи взагалі вдасться їм дійти до конвеєра.

Фото: електричні пікап та фургон EdisonFuture / Carscoops