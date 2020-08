Дизайн трех из них разработал бывший стилист MINI Андерс Варминг.

Китайский конгломерат Evergrande Group учредил две новые компании: Evergrande Hengchi New Energy Automobile Technology Co. Ltd. и Evergrande New Energy Automobile (Guangxi) Co., Ltd. Обе фирмы будут заниматься разработкой, производством, продажей и обслуживанием электрокаров, которые с 2021 года будут выпускаться под брендом Hengchi.

Название марки – “Хенчи”, означает “вечная скорость”, а на логотипе изображена голова льва. Первые шесть прототипов Hengchi были представлены публике без детальных подробностей.

Hengchi 1 – это седан класса D с колесной базой в 3150 мм. Hengchi 2 – компактный спортивный седан B-класса. Оба стоят на 22-дюймовых колесах. Hengchi 3 представляет собой среднеразмерный кроссовер. Номер 4 – это семиместный минивэн, а машины, обозначенные индексами 5 и 6, представляют сегмент субкомпактных кроссоверов.

Группа Evergrande инвестировала в новые дочерние компании 2,14 миллиарда долларов и имеет амбициозные планы стать крупнейшей в мире группой в области новых энергетических транспортных средств”. В планах молодого автопроизводителя – линейка из 14 электрокаров и производственные комплексы в Китае и Швеции.

Фото: концепти электрокаров Hengchi / Hengqi

На первых порах фирма планирует выпускать около 100 тысяч автомобилей в год, а через десять-пятнадцать лет выйти на объем в пять миллионов машин. Компания уже договорилась с шестьюдесятью поставщиками компонентов, среди которых такие известные марки, как AVL, BASF, Benteler, Bosch, Continental, EDAG, Magna Steyr, ZF.

Первым на конвейер должен стать седан Hengchi 1, его серийную версию китайцы обещают показать до конца этого года. Вероятно, презентацию проведут 26 сентября в Пекине. Электрокары Hengchi планируют продавать по всему миру.

