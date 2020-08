Дизайн трьох із них розробив колишній стиліст MINI Андерс Вармінг.

Китайський конгломерат Evergrande Group заснував дві нові компанії: Evergrande Hengchi New Energy Automobile Technology Co. Ltd. та Evergrande New Energy Automobile (Guangxi) Co., Ltd. Обидві фірми займатимуться розробкою, виробництвом, продажем та обслуговуванням електрокарів, які з 2021 року випускатимуться під брендом Hengchi.

Також цікаво: Китайці показали елегантний, легкий і тихий електрокар з крилами чайки

Назва марки – “Хенчі”, означає “вічна швидкість”, а на логотипі зображена голова лева. Перші шість прототипів Hengchi були представлені публіці без детальних подробиць.

Hengchi 1 – це седан класу D з колісною базою у 3150 мм. Hengchi 2 – компактний спортивний седан B-класу. Обидва стоять на 22-дюймових колесах. Hengchi 3 являє собою середньорозмірний кросовер. Номер 4 – це семимісний мінівен, а машини, позначені індексами 5 та 6, представляють сегмент субкомпактних кросоверів.

Група Evergrande інвестувала у нові дочірні компанії 2,14 мільярди доларів і має амбітні плани “стати найбільшою в світі групою в області нових енергетичних транспортних засобів”. У планах молодого автовиробника – лінійка з 14 електрокарів та виробничі комплекси у Китаї та Швеції.

Фото: концепти електрокарів Hengchi / Hengqi

На перших порах фірма планує випускати близько 100 тисяч автомобілів на рік, а за десять-п’ятнадцять років вийти на обсяг у п'ять мільйонів машин. Компанія вже домовилась з шістдесятьма постачальниками компонентів, серед яких такі відомі марки, як AVL, BASF, Benteler, Bosch, Continental, EDAG, Magna Steyr, ZF.

Першим на конвеєр повинен стати седан Hengchi 1, його серійну версію китайці обіцяють показати до кінця цього року. Імовірно, презентацію проведуть 26 вересня в Пекіні. Електрокари Hengchi планують продавати по усьому світу.

Дивіться також: Чоловік надрукував на домашньому принтері чек на 140 тисяч доларів і купив Porsche 911