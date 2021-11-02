Обновленный электромобиль начали продавать в Великобритании, где он предлагается по весьма умеренной цене.

Электрический кроссовер MG ZS EV стал первой батарейной моделью китайско-британского бренда, которая вышла на европейский рынок. Сейчас эта модель получила плановое обновление, с которым не сильно прибавила в цене.

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В ближайшее время бренд MG готовится вывести на рынок свой совершенно новый электрический кроссовер, выстроенный с нуля – Marvel R. Пока этого не произошло, покупателям будут предлагать обновленный MG ZS EV, созданный на платформе бензиновой модели ZS.

Компактный электрический кроссовер в Великобритании предлагается в комплектациях SE Long Range, Trophy Long Range и Trophy Connect Long Range по цене от 30 995 фунтов стерлингов (1 109 000 грн), 33 495 фунтов стерлингов (1 199 000 грн) и 33 995 фунтов стерлингов (1 217 000 грн) соответственно.

Все версии оснащены синхронным двигателем, с приводом передней оси и литий-ионным аккумулятором на 72,6 кВт·ч. Он имеет отдачу в 156 л. с. и 280 Нм крутящего момента, что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 8,4 секунды и развивать максимальную скорость в 175 км/ч. Запас хода по циклу WLPT составляет 440 километров.

Базовая модель предлагает светодиодные фары, доступ без ключа и запуск с помощью кнопки, систему камер на 360 градусов, 10,1-дюймовый сенсорный экран мультимедийного центра, спутниковую навигацию, несколько USB-портов, адаптивный круиз-контроль, автоматический кондиционер и многое другое. Версия Trophy добавляет кожаные сиденья с подогревом спереди и электрическим регулированием для водителя, беспроводной зарядкой и рейлингами на крыше. Самый дорогой вариант оснащен услугами iSMART live, включая погоду, заторы и Amazon Prime.

Кроме того, каждая версия обновленного MG ZS EV 2021 имеет набор средств помощи водителю. Такие вещи, как активное экстренное торможение с распознаванием пешеходов и велосипедистов, предупреждение о выезде с полосы движения, помощник удержания полосы, интеллектуальный помощник для ограничения скорости, интеллектуальная поддержка дальнего света и система помощи в пробках, являются стандартными. Выбор моделей средней и топовой линейки также обеспечит оповещение о перекрестном движении сзади и выявление слепых зон с системой помощи при смене полосы движения.

Фото: обновленный MG ZS EV 2021 року / MG