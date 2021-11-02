Оновлений електромобіль почали продавати у Великобританії, де він пропонується за досить помірною ціною.

Електричний кросовер MG ZS EV став першою батарейною моделлю китайсько-британського бренду, що вийшла на європейський ринок. Зараз ця модель отримала планове оновлення, з яким не сильно додав у ціні.

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Найближчим часом бренд MG готується вивести на ринок свій абсолютно новий електричний кросовер, збудований з нуля – Marvel R. Поки цього не сталось, покупцям пропонуватимуть оновлений MG ZS EV, створений на платформі бензинової моделі ZS.

Компактний електричний кросовер у Великобританії пропонується в комплектаціях SE Long Range, Trophy Long Range та Trophy Connect Long Range за ціною від 30 995 фунтів стерлінгів (1 109 000 грн), 33 495 фунтів стерлінгів (1 199 000 грн) і 33 995 фунтів стерлінгів (1 217 000 грн) відповідно.

Усі версії оснащені синхронним двигуном, з приводом передньої осі та літій-іонним акумулятором на 72,6 кВт·год. Він має віддачу у 156 к.с. і 280 Нм крутного моменту, що дозволяє розганятися до 100 км/год за 8,4 секунди та розвивати максимальну швидкість у 175 км/год. Запас ходу за циклом WLPT становить 440 кілометрів.

Базова модель пропонує світлодіодні фари, доступ без ключа та запуск за допомогою кнопки, систему камер на 360 градусів, 10,1-дюймовий сенсорний екран мультимедійного центру, супутникову навігацію, кілька USB-портів, адаптивний круїз-контроль, автоматичний кондиціонер і багато іншого. Версія Trophy додає шкіряні сидіння з підігрівом спереду та електричним регулюванням для водія, бездротовою зарядкою та рейлінгами на даху. Найдорожчий варіант оснащений послугами iSMART live, включаючи погоду, затори та Amazon Prime.

Крім того, кожна версія оновленого MG ZS EV 2021 має набір засобів допомоги водієві. Такі речі, як активне екстренне гальмування з розпізнаванням пішоходів і велосипедистів, попередження про виїзд зі смуги руху, помічник утримання смуги, інтелектуальний помічник для обмеження швидкості, інтелектуальна підтримка дальнього світла та система допомоги в заторах, є стандартними. Вибір моделей середньої та топової лінійки також забезпечить сповіщення про перехресний рух ззаду та виявлення сліпих зон із системою допомоги при зміні смуги руху.

Фото: оновлений MG ZS EV 2021 року / MG