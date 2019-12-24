В Индии открылся прием заказов на Tata Nexon EV с силовой установкой Ziptron.

Индийский автопроизводитель объявил прием заказов на электрическую версию кроссовера Tata Nexon – одного из самых доступных батарейных автомобилей в мире.

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Заказчики начнут получать Nexon EV уже с января 2020 года. Стоимость новинки колеблется в диапазоне от 1,5 до 1,7 миллиона рупий – 21-23 тысячи долларов или 490-550 тысяч гривен, по текущему курсу.

Кроссовер оснащается одним электромотором производительностью в 129 л.с. и 245 Нм. Привод исключительно передний. Тяговый аккумулятор емкостью 30,2 кВт/ч обеспечивает Nexon EV автономный запас хода в 300+ км. В комплекте с машиной покупатели получают зарядное устройство переменного тока на 3,3 кВт. Наполнение литиево-ионной батареи через порт CCS с нуля до 80% требует 60 минут, а подпитки с 20% до 100% занимает 8 часов. На аккумулятор и электромотор производитель дает гарантию на восемь лет и/или 160 000 км пробега.

Оснащение кроссовера включает в себя не более двух подушек безопасности (фронтальные), систему ABS, но без ESP. Дорогие комплектации модели обеспечены системой бесключевого доступа и запуска двигателя, аудиосистемой Harman с восемью динамиками, медиацентром с голосовым управлением и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, люк в крыше, бардачок с охлаждением и тому подобное.

Фото: Tata Nexon EV / Tata Motors

Отметим, что Tata Nexon также доступен в Индии с традиционными ДВС: бензиновые версии стоят от $9 200, а дизельные – от $10 600, в эквиваленте. О перспективах появления бюджетного электро-кроссовера от Tata за пределами Индии не сообщалось, хотя индийский концерн уже давно вынашивает планы по выходу на европейский рынок легковых автомобилей, а электрическая новинка максимально соответствует современным рыночным трендам Старого Света.

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