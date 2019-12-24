В Індії відкрився прийом замовлень на Tata Nexon EV з силовою установкою Ziptron.

Індійський автовиробник оголосив прийом замовлень на електричну версію кросовера Tata Nexon – одного з найдоступніших батарейних автомобілів у світі.

Читайте також: Стало відомо, наскільки деградують акумулятори електрокарів протягом року

Замовники почнуть отримувати Nexon EV вже з січня 2020 року. Вартість новинки коливається в діапазоні від 1,5 до 1,7 мільйонів рупій – 21-23 тисячі доларів або 490-550 тисяч гривень, за поточним курсом.

Кросовер оснащується одним електромотором продуктивністю у 129 к.с. та 245 Нм. Привід виключно передній. Тяговий акумулятор ємністю 30,2 кВт*год забезпечує Nexon EV автономний запас ходу в 300+ км. В комплекті з машиною покупці отримують зарядний пристрій змінного струму на 3,3 кВт. Наповнення літієво-іонної батареї через порт CCS з нуля до 80% вимагає 60 хвилин, а підживлення з 20% до 100% займає вісім годин. На акумулятор та електромотор виробник дає гарантію на вісім років та/або 160 000 км пробігу.

Оснащення кросовера включає не більше двох подушок безпеки (фронтальні), систему ABS, але без ESP. Дорожчі комплектації моделі забепечені системою безключового доступу та запуску двигуна, аудіосистемою Harman з вісьмома динаміками, медіацентром з голосовим управлінням і підтримкою Apple CarPlay та Android Auto, люк у даху, бардачок з охолодженням тощо.

Фото: Tata Nexon EV / Tata Motors

Зазначимо, що Tata Nexon також доступний в Індії з традиційними ДВЗ: бензинові версії коштують від $9200, а дизельні – від $10 600, в еквіваленті. Про перспективи появи бюджетного електро-кросовера від Tata за межами Індії не повідомлялось, хоча індійський концерн вже давно виношує плани з виходу на європейський ринок легкових автомобілів, а електрична новинка максимально відповідає сучасним ринковим трендам Старого Світу.

Також цікаво: Наступного року Volkswagen виведе в світ 34 нові моделі авто, 12 з яких будуть кросоверами