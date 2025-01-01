Старую Alfa Romeo продают за космическую сумму, ведь ею владел Джереми Кларксон

Как пишет Carscoops, поклонники Top Gear будут иметь редкую возможность забрать домой частичку истории шоу – автомобиль, который не только появлялся на экране, но и участвовал в одном из его самых памятных испытаний. Речь идет об Alfa Romeo 75 1989 года выпуска, которым когда-то управлял Джереми Кларксон в эпизоде, вышедшем в эфир еще в 2008 году.

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В третьем эпизоде 11-го сезона Джереми Кларксону вместе с соведущими Ричардом Хаммондом и Джеймсом Мэем была поставлена простая задача: купить Alfa Romeo менее чем за 1000 фунтов стерлингов (около 1300 долларов). Кларксону удалось найти именно эту Alfa 75 всего за 450 фунтов стерлингов (примерно 600 долларов). Затем он быстро перекрасил кузов в яркий зеленый оттенок и проехался на ней по трассе Рокингем Мотор Спидвей.

Несмотря на то, что Кларксон отдал за автомобиль всего $600, текущие продавцы планируют выручить значительно больше – в районе 20 тысяч долларов. Важно, что в течение многих лет он обслуживался и ремонтировался, получив новое сцепление, полностью собранную коробку передач и пройдя обслуживание ремня ГРМ.

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Автомобиль имеет пробег более 82 000 километров и является моделью 3.0 Veloce, которая была на вершине модельного ряда. Интересно, что Джереми удалось приобрести этот седан так дешево, поскольку он ранее был значительно поврежден и был признан страховщиком убыточным.