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Стару Alfa Romeo продають за космічну суму, адже нею володів Джеремі Кларксон

Alfa Romeo 75 Джеремі Кларксона з Top Gear за 600 доларів тепер продається на аукціоні за вражаючу суму. Продавець прагне виручити за автомобіль до 15 тисяч фунтів ($20 000), навіть попри те, що вона має не дуже привабливий стан.
Стару Alfa Romeo за $600 з Top Gear тепер продають за п'ятизначну суму: фото - Auto24

ФОТО: Carscoops|

Alfa Romeo 75 з Top Gear

Данило Северенчук
logo18 липня, 12:00
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Як пише Carscoops, шанувальники Top Gear матимуть рідкісну нагоду забрати додому частинку історії шоу – автомобіль, який не лише з'являвся на екрані, а й брав участь в одному з його найпам'ятніших випробувань. Йдеться про Alfa Romeo 75 1989 року випуску, яким колись керував Джеремі Кларксон в епізоді, що вийшов в ефір ще у 2008 році.

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У третьому епізоді 11-го сезону Джеремі Кларксону разом зі співведучими Річардом Хаммондом та Джеймсом Меєм було поставлено просте завдання: купити Alfa Romeo менш ніж за 1000 фунтів стерлінгів (близько 1300 доларів). Кларксону вдалося знайти саме цю Alfa 75 всього за 450 фунтів стерлінгів (приблизно 600 доларів). Потім він швидко перефарбував кузов в яскравий зелений відтінок і проїхався на ній по трасі Рокінгем Мотор Спідвей.

Попри те, що Кларксон віддав за автомобіль всього $600, поточні продавці планують виручити значно більше – в районі 20 тисяч доларів. Важливо, що протягом багатьох років він обслуговувався та ремонтувався, отримавши нове зчеплення, повністю зібрану коробку передач та пройшовши обслуговування ременя ГРМ.

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Автівка має пробіг понад 82 000 кілометрів і є моделлю 3.0 Veloce, яка була на вершині модельного ряду. Цікаво, що Джеремі вдалось придбати цей седан так дешево, оскільки він раніше був значно пошкоджений і був визнаний страховиком збитковим.

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