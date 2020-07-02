Введение новых бланков для "автогражданки" будет постепенным. Страховым компаниям разрешили использовать бланки старого образца до 1 октября 2020 года.

Действующие бланки полисов ОСАГО могут использоваться для заключения договоров ОСАГО до 01 октября 2020 года.

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Согласно представлению МТСБУ утвержден распоряжение Нацкомфинуслуг от 23.06.2020 №1478 “О внесении изменений в распоряжение Нацкомфинуслуг от 08 августа 2019 года №1514”.

Бланки образца, утвержденного распоряжением Нацкомфинуслуг от 14.12.2017 №4498, изготовленные до вступления в силу распоряжением от 08.08.2019 №1514 “О внесении изменений в распоряжение Нацкомфинуслуг от 14.12.2017 №4498”, могут использоваться до 01.10.2020 года.

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