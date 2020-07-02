Запровадження нових бланків для автоцивілки буде поступовим. Страховим компаніям дозволили використовувати бланки старого зразка до 1 жовтня 2020 року.

Чинні бланки полісів ОСЦПВ можуть використовуватись для укладення договорів ОСЦПВ до 01 жовтня 2020 року.

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Відповідно до подання МТСБУ затверджено розпорядження Нацкомфінпослуг від 23.06.2020 №1478 “Про внесення змін до розпорядження Нацкомфінпослуг від 08 серпня 2019 року №1514”.

Бланки зразка, затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг від 14.12.2017 №4498, виготовлені до набрання чинності розпорядженням від 08.08.2019 №1514 “Про внесення змін до розпорядження Нацкомфінпослуг від 14.12.2017 №4498”, можуть використовуватись до 01.10.2020 року.

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