Старый Acura NSX с установленным нагнетателем продали по цене новой Ferrari

Найти подержанный Acura/Honda NSX первого поколения с малым пробегом действительно очень сложно, поэтому когда такой экземпляр появляется в продаже, за него сразу начинаются активные торги.

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Один из таких автомобилей недавно продали за 370 000 долларов на аукционе Bring a Trailer, даже несмотря на то, что модель была модифицирована. Для сравнения, за эти деньги можно приобрести абсолютно новый Ferrari 296.

Данный экземпляр имеет цвет Silverstone Metallic и пробег в 14 400 километров на одометре. Отмечается, что машина имела только двух владельцев. Внешне этот NSX выглядит максимально стоковым, однако это потому, что все модификации сосредоточены под капотом.

В 2002 году стандартный 3,2-литровый V6 дополнительно оснастили нагнетателем Comptech и новой выхлопной системой. Данных о мощности нет, однако известно, что автомобиль имеет стандартную механическую коробку передач, а не АКПП, которая уже была доступна в то время.

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Салон имеет кожаную обивку и сиденья с электроприводом, круиз-контроль, автоматический климат-контроль и CD-чейнджер на шесть дисков. Оригинальные 17-дюймовые кованые колеса сохранены, и одеты в шины Yokohama Advan Fleva. Наклейка на окне гласит, что начальная цена автомобиля на момент продажи в 2002 году составляла 89 745 долларов, что эквивалентно $159 000 на сегодня.