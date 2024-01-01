Какие концепты подготовил Jeep для пасхального Jeep-сафари

Пасхальное Jeep-сафари в Моабе – это, фактически, ежегодная возможность для инженеров и поклонников бренда Jeep продемонстрировать свое уникальное видение замечательного внедорожника. Именно поэтому каждый год компания демонстрирует новые концепции, и этот год также не стал исключением.

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Jeep Convoy

Концепт Convoy является данью ретро-наследию бренда. Он основан на базе Gladiator Mojave и имеет дизайн, вдохновленный SJ. Другие детали включают лебедку, кожаные сиденья и 17-дюймовые колеса с вездеходными шинами BFGoodrich Krawler.

Jeep Bug Out 4xe

Данный автомобиль основан на плагин-гибриде Wrangler, однако имеет всего две двери, удлиненную колесную базу на 305 миллиметров и грузовой отсек сзади. Кроме того, его можно использовать как спальную зону, разложив встроенный гамак. Дизайн отличается контрастными желтыми элементами.

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Jeep J6 Honcho

Этот внедорожник создан для ценителей эстетики старой школы. Концепт J6 Honcho - это двухдверный грузовик с 51 мм клиренсом и 17-дюймовыми бронзовыми колесными дисками, обутыми в 37-дюймовые грязевые шины BFGoodrich KM3. В салоне авто отсутствует мультимедийная система.

Jeep Gladiator High Top Honcho

Концепция Gladiator High Top Honcho несколько похожа, но это четырехдверный пикап с графикой, вдохновленной наследием бренда. Он также имеет регулируемую пневматическую подвеску, передний бампер AEV и систему хранения вещей.

Примечательно, что концепт имеет белые стальные колеса, закованные в 40-дюймовые шины BFGoodrich All-Terrain T/A KO3. Напоследок, модель имеет оси Dana 60 с передачей 5,38:1.

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Концепция Jeep Rewind

Этот шоу-кар основан на Wrangler Rubicon и демонстрирует стиль 80-х\90-х годов с фиолетовой окраской и специальной графикой. Нестандартный дизайн распространяется на сиденья. Кроме того, автомобиль имеет сотовый телефон и позолоченные колесные диски.

Jeep Wrangler 4xe Rubicon Sunchaser

Jeep говорит, что Wrangler 4xe Rubicon Sunchaser, “оборудован всем необходимым снаряжением для деятельности от восхода до заката солнца”. Концепт модель оснащена боковыми ящиками для хранения, которые напоминают те, что были на Land Rover Defender.

Они объединены багажником на крыше, скалистыми рейлингами и индивидуальным кожаным салоном. Другие преимущества включают 2-дюймовый (51 мм) комплект подъема и 37-дюймовые грязевые шины BFGoodrich KM3.

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Jeep Wrangler 4xe Blueprint

Наиболее ярким среди всех концептов является Jeep Wrangler 4xe Blueprint, имеющий уникальную голубую окраску, трубчатые двери, уникальные стальные бамперы, дополнительное освещение и различные типы 17-дюймовых колес.