Які концепти підготував Jeep для великоднього Jeep-сафарі

Великоднє Jeep-сафарі в Моабі – це, фактично, щорічна можливість для інженерів та шанувальників бренду Jeep продемонструвати своє унікальне бачення чудового позашляховика. Саме тому кожного року компанія демонструє нові концепції, і цей рік також не став винятком.

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Jeep Convoy

Концепт Convoy є даниною ретро-спадщині бренду. Він заснований на базі Gladiator Mojave й має дизайн, натхнений SJ. Інші деталі включають лебідку, шкіряні сидіння та 17-дюймові колеса з всюдихідними шинами BFGoodrich Krawler.

Jeep Bug Out 4xe

Даний автомобіль заснований на плагін-гібриді Wrangler, однак має всього дві двері, подовжену колісну базі на 305 міліметрів та вантажний відсік позаду. Крім того, його можна використати як спальну зону, розклавши вбудований гамак. Дизайн вирізняється контрастними жовтими елементами.

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Jeep J6 Honcho

Цей позашляховик створений для поціновувачів естетики старої школи. Концепт J6 Honcho — це дводверна вантажівка з 51 мм кліренсом і 17-дюймовими бронзовими колісними дисками, взутими в 37-дюймові грязьові шини BFGoodrich KM3. В салоні авто відсутня мультимедійна система.

Jeep Gladiator High Top Honcho

Концепція Gladiator High Top Honcho дещо схожа, але це чотиридверний пікап з графікою, натхненною спадщиною бренду. Він також має регульовану пневматичну підвіску, передній бампер AEV і систему зберігання речей.

Примітно, що концепт має білі сталеві колеса, закуті в 40-дюймові шини BFGoodrich All-Terrain T/A KO3. Наостанок, модель має осі Dana 60 із передачею 5,38:1.

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Концепція Jeep Rewind

Цей шоу-кар заснований на Wrangler Rubicon й демонструє стиль 80-х\90-х років з фіолетовим забарвленням та спеціальною графікою. Нестандартний дизайн поширюється на сидіння. Крім того, автівка має стільниковий телефон та позолочені колісні диски.

Jeep Wrangler 4xe Rubicon Sunchaser

Jeep каже, що Wrangler 4xe Rubicon Sunchaser, “обладнаний всім необхідним спорядженням для діяльності від сходу до заходу сонця”. Концепт модель оснащена бічними ящиками для зберігання, які нагадують ті, що були на Land Rover Defender.

Вони об’єднані багажником на даху, скелястими рейлінгами та індивідуальним шкіряним салоном. Інші переваги включають 2-дюймовий (51 мм) комплект підйому та 37-дюймові грязьові шини BFGoodrich KM3.

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Jeep Wrangler 4xe Blueprint

Найбільш яскравим серед усіх концептів є Jeep Wrangler 4xe Blueprint, що має унікальне блакитне забарвлення, трубчасті двері, унікальні сталеві бампери, додаткове освітлення та різні типи 17-дюймових коліс.