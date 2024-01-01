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Старий Acura NSX зі встановленим нагнітачем продали за ціною нової Ferrari

Acura NSX 2002 року випуску нещодавно продали за 370 000 доларів. Унікальності цьому вживаному спорткару додали модифікований двигун, оснащений нагнітачем, шестиступенева механічна КПП та малий пробіг в 14 400 кілометрів.
Тюнінговану Acura NSX продали за ціною нової Ferrari - Auto24

ФОТО: Bring a Trailer|

Acura NSX

Данило Северенчук
logo12 квітня, 15:15
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Знайти вживаний Acura/Honda NSX першого покоління з малим пробігом справді дуже складно, тож коли такий екземпляр з’являється в продажі, за нього одразу починаються активні торги.

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Один з таких автомобілів нещодавно продали за 370 000 доларів на аукціоні Bring a Trailer, навіть попри те, що модель була модифікована. Для порівняння, за ці гроші можна придбати абсолютно новий Ferrari 296.

Даний екземпляр має колір Silverstone Metallic та пробіг в 14 400 кілометрів на одометрі. Зазначається, що автівка мала лише двох власників. Ззовні цей NSX виглядає максимально стоковим, однак це тому, що всі модифікації зосереджено під капотом.

У 2002 році стандартний 3,2-літровий V6 додатково оснастили нагнітачем Comptech й новою вихлопною системою. Даних про потужність немає, проте відомо, що автомобіль має стандартну механічну коробку передач, а не АКПП, яка вже була доступна в той час.

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Салон має шкіряну оббивку та сидіння з електроприводом, круїз-контроль, автоматичний клімат-контроль і CD-чейнджер на шість дисків. Оригінальні 17-дюймові ковані колеса збережено, і вони одягнені в шини Yokohama Advan Fleva. Наклейка на вікні свідчить, що початкова ціна автомобіля на момент продажу у 2002 році становила 89 745 доларів, що еквівалентно $159 000 на сьогодні.

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