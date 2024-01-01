Старий Acura NSX зі встановленим нагнітачем продали за ціною нової Ferrari

Знайти вживаний Acura/Honda NSX першого покоління з малим пробігом справді дуже складно, тож коли такий екземпляр з’являється в продажі, за нього одразу починаються активні торги.

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Один з таких автомобілів нещодавно продали за 370 000 доларів на аукціоні Bring a Trailer, навіть попри те, що модель була модифікована. Для порівняння, за ці гроші можна придбати абсолютно новий Ferrari 296.

Даний екземпляр має колір Silverstone Metallic та пробіг в 14 400 кілометрів на одометрі. Зазначається, що автівка мала лише двох власників. Ззовні цей NSX виглядає максимально стоковим, однак це тому, що всі модифікації зосереджено під капотом.

У 2002 році стандартний 3,2-літровий V6 додатково оснастили нагнітачем Comptech й новою вихлопною системою. Даних про потужність немає, проте відомо, що автомобіль має стандартну механічну коробку передач, а не АКПП, яка вже була доступна в той час.

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Салон має шкіряну оббивку та сидіння з електроприводом, круїз-контроль, автоматичний клімат-контроль і CD-чейнджер на шість дисків. Оригінальні 17-дюймові ковані колеса збережено, і вони одягнені в шини Yokohama Advan Fleva. Наклейка на вікні свідчить, що початкова ціна автомобіля на момент продажу у 2002 році становила 89 745 доларів, що еквівалентно $159 000 на сьогодні.