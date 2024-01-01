"Старый" Subaru Forester пользуется лучшим спросом, чем кроссовер нового поколения

Несмотря на то, что Subaru Forester 2025 года появился у дилеров в США еще весной, покупатели до сих пор продолжают отдавать предпочтение его предшественнику. Модель 2024 года впечатляюще распродана в большинстве дилерских центров США.

Читайте также: Subaru выпустила "самый быстрый WRX всех времен"

Как сообщает Carscoops, ссылаясь на данные Cars Direct, из 9400 доступных Subaru Forester в США, только 950 единиц являются автомобилями 2024 модельного года. Автопроизводитель официально подтвердил, что у дилеров действительно осталось очень мало экземпляров Forester 2024.

Вероятно, причиной такой популярности предыдущей модели является ее меньшая стоимость, по сравнению с новым Forester. Стоимость модели 2025 года начинается с 29 695 долларов, что на 2 600 долларов дороже модели, которую он заменяет. Подобным образом разница цен колеблется от 1700 до 2630 долларов на остальные комплектации.

Также интересно: Продажи Toyota GR86 в пять раз больше Subaru BRZ

Согласно официальным данным, продажи Forester в первой половине 2024 года выросли на 51,4%. Всего было продано 92 849 единиц по сравнению с 61 310 единицами за тот же период прошлого года.