“Старий” Subaru Forester має кращий попит за кросовер нового покоління

Попри те, що Subaru Forester 2025 року з’явився у дилерів в США ще весною, покупці досі продовжують віддавати перевагу його попереднику. Модель 2024 року вражаюче розпродана в більшості дилерських центрів США.

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Як повідомляє Carscoops, посилаючись на дані Cars Direct, з 9400 доступних Subaru Forester у США, лише 950 одиниць є автівками 2024 модельного року. Автовиробник офіційно підтвердив, що у дилерів справді залишилося дуже мало екземплярів Forester 2024.

Ймовірно, причиною такої популярності попередньої моделі є її менша вартість, порівняно з новим Forester. Вартість моделі 2025 року починається з 29 695 доларів, що на 2 600 доларів дорожче за модель, яку він замінює. Подібним чином різниця цін коливається від 1700 до 2630 доларів на решту комплектацій.

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Згідно з офіційними даними, продажі Forester в першій половині 2024 року зросли на 51,4%. Загалом було продано 92 849 одиниць порівняно з 61 310 одиницями за той самий період торік.