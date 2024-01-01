Stellantis будет "экспериментировать" с Chrysler, чтобы сделать бренд успешным

На прошлой неделе компания Chrysler отпраздновала свое 100-летие. Как отмечает Motor1, главный дизайнер Stellantis Ральф Жиль недавно намекнул, что бренд ждут перемены. В интервью Automotive News он сказал, что Chrysler “созрел для нового главы”.

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Жиль также добавил, что автопроизводитель обновит текущий имидж, чтобы привлечь новых клиентов, ориентируясь исключительно на их предпочтения. Хотя Stellantis имеет многочисленные продукты в своем огромном портфолио, все еще существуют пробелы, которые Chrysler попытается заполнить своими будущими автомобилями.

Ранее американский автопроизводитель планировал перейти на полностью электрический модельный ряд к 2028 году. Однако, похоже, эти намерения больше не рассматриваются. Жиль сказал, что новая линейка будет построена на платформах STLA Medium и STLA Large, обе из которых поддерживают двигатели внутреннего сгорания, а также гибридные и электрические трансмиссии.

Интересно, что Stellantis также имеет платформу STLA Small, однако, Chrysler, похоже, сосредоточит усилия на больших автомобилях. STLA Medium разработана для автомобилей длиной от 4,3 до 4,9 метра с колесной базой от 2,7 до 2,9 метра, тогда как STLA Large поддерживает автомобили длиной от 4,76 до 5,1 метра и шириной от 1,89 до 2,03 метра.

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Ожидается, что первой моделью обновленного Chrysler станет седан, вдохновленный концептом Halcyon. Хотя концепт не пойдет в производство в текущем виде, генеральный директор Кристин Фойелл предположила, что он может повлиять на замену Chrysler 300. Сообщается, что внедорожник, вдохновленный Halcyon, также находится в разработке, и CNBC сообщает, что оба могут дебютировать уже в следующем году.