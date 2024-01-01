Stellantis “експериментуватиме” з Chrysler, аби зробити бренд успішним

Минулого тижня компанія Chrysler відсвяткувала своє 100-річчя. Як зазначає Motor1, головний дизайнер Stellantis Ральф Жиль нещодавно натякнув, що на бренд чекають зміни. В інтерв'ю Automotive News він сказав, що Chrysler “дозрів для нової глави”.

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Жиль також додав, що автовиробник оновить поточний імідж, аби залучити нових клієнтів, орієнтуючись виключно на їх вподобання. Хоча Stellantis має численні продукти у своєму величезному портфоліо, все ще існують прогалини, які Chrysler спробує заповнити своїми майбутніми автомобілями.

Раніше американський автовиробник планував перейти на повністю електричний модельний ряд до 2028 року. Однак, схоже, ці наміри більше не розглядаються. Жиль сказав, що нова лінійка буде побудована на платформах STLA Medium та STLA Large, обидві з яких підтримують двигуни внутрішнього згоряння, а також гібридні та електричні трансмісії.

Цікаво, що Stellantis також має платформу STLA Small, проте, Chrysler, схоже, зосередить зусилля на більших автомобілях. STLA Medium розроблена для автомобілів довжиною від 4,3 до 4,9 метра з колісною базою від 2,7 до 2,9 метра, тоді як STLA Large підтримує автомобілі довжиною від 4,76 до 5,1 метра та шириною від 1,89 до 2,03 метра.

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Очікується, що першою моделлю оновленого Chrysler стане седан, натхненний концептом Halcyon. Хоча концепт не піде у виробництво в поточному вигляді, генеральний директор Крістін Фойелл припустила, що він може вплинути на заміну Chrysler 300. Повідомляється, що позашляховик, натхненний Halcyon, також знаходиться в розробці, і CNBC повідомляє, що обидва можуть дебютувати вже наступного року.