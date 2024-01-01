Дизайнер показав, як може виглядати новий електрокросовер від Chrysler

Як розповідає Autoevolution, якби не деякі елементи дизайну та логотипи бренду, цифрову автівку можна було б легко прийняти за щось зовсім інше, оскільки вона не дуже схожа на оригінальний концепт Airflow 2022 року.

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Автор надав позашляховику набагато гарнішу передню частину, ніж у шоу-кара. Автомобіль має невеликі фари, складну світлову смугу у верхній частині, закриту решітку радіатора, а також широкий повітрозабірник у бампері. Крім того, уявна модель має багато хромованих деталей та фактурний силует.

Chrysler мав запустити виробництво серійної версії електрокросовера вже цього року, проте, наразі, розробка цього автомобіля була офіційно заморожена, і ніхто насправді не знає, чи з’явиться Airflow на ринку.

Концепт Chrysler Airflow 2022

Найбільш логічним кроком для бренду було б продовжувати вкладати великі кошти в його розробку, а потім запустити його у виробництво, щоб отримати прибуток.

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Автовиробник підтвердив, що проєкт призупинено, проте нібито стверджує, що кросовер з нульовим рівнем викидів не помер. Бренд Chrysler, безумовно, потребує більше автомобілів у своїй лінійці, яка фактично складається з однієї моделі: Pacifica та її “брата” Voyager.