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Дизайнер показал, как может выглядеть новый электрокроссовер от Chrysler

Цифровой дизайнер Vburlapp недавно поделился собственным видением серийной версии концепта Chrysler Airflow 2022 года. Он опубликовал интересные рендеры будущей модели в своем Instagram.
Независимый дизайнер показал новый электрокроссовер от Chrysler на фото - Auto24

ФОТО: Вбурлап|

Неофициальный рендер серийной версии Chrysler Airflow

Данила Северенчук
logo4 июня, 11:10
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Как рассказывает Autoevolution, если бы не некоторые элементы дизайна и логотипы бренда, цифровую машину можно было бы легко принять за что-то совсем другое, поскольку она не очень похожа на оригинальный концепт Airflow 2022 года.

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Автор предоставил внедорожнику гораздо более красивую переднюю часть, чем у шоу-кара. Автомобиль имеет небольшие фары, сложную световую полосу в верхней части, закрытую решетку радиатора, а также широкий воздухозаборник в бампере. Кроме того, воображаемая модель имеет много хромированных деталей и фактурный силуэт.

Chrysler должен был запустить производство серийной версии электрокроссовера уже в этом году, однако, пока, разработка этого автомобиля была официально заморожена, и никто на самом деле не знает, появится ли Airflow на рынке.

Концепт Chrysler Airflow 2022 года

Наиболее логичным шагом для бренда было бы продолжать вкладывать большие средства в его разработку, а затем запустить его в производство, чтобы получить прибыль.

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Автопроизводитель подтвердил, что проект приостановлен, однако якобы утверждает, что кроссовер с нулевым уровнем выбросов не умер. Бренд Chrysler, безусловно, нуждается в большем количестве автомобилей в своей линейке, которая фактически состоит из одной модели: Pacifica и ее “брата” Voyager.

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