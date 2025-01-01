Stellantis отзывает более 450 000 опасных автомобилей: в чем причина

Подушки безопасности производства Takata зарекомендовали себя совсем ненадлежащим образом. Как рассказывает Carscoops, первое сообщение о смертельном ДТП, связанное с ними появились более 16 лет назад. К сожалению, неисправные компоненты все еще уносят жизни людей.

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После последнего смертельного случая, произошедшего в Реймсе, Stellantis требует немедленно снять с дорог тысячи автомобилей, чтобы предотвратить дальнейшие трагедии. Отзывная кампания охватывает 441 000 автомобилей Сітгоёп C3 и DS3 2014-2019 годов выпуска по всей Европе. Концерн стремится устранить риск, который представляют эти авто, заменив их подушки безопасности Takata на безопасные.

Ранее автопроизводитель уже отозвал эти модели, но тогда ремонту подлежали машины, сошедшие с конвейера между 2008 и 2013 годами. В то время Stellantis не считала, что новые автомобили представляют такой высокий риск. Однако, последняя авария доказала, что проблема более серьезная, чем считалось.

Инцидент произошел 11 июня. Citroen C3 2014 года выпуска столкнулся с барьером, в результате чего неисправная подушка безопасности взорвалась и металлические осколки влетели в лицо водительницы. В результате аварии 37-летняя женщина погибла, а ее пассажир-подросток получил серьезные травмы.

После того, как городские прокуроры возбудили дело о непредумышленном убийстве, а затем передали его команде в Париже, которая контролировала расследование дела Takata, министр транспорта страны Филипп Табаро приказал снять с дорог все модели C3 и DS3, находящихся в группе риска. Несмотря на то, что концерн уже модернизировал сотни тысяч автомобилей с дефектными подушками безопасности, Табаро назвал действия Stellantis “неприемлемыми и скандальными”.

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Стоит отметить, что не только Stellantis столкнулся с критикой из-за подушек Takata. Неисправные компоненты использовались рядом других брендов, включая BMW, Honda, Toyota и VW. Скандал с Takata в конце концов привел к банкротству компании в 2017 году, но последствия до сих пор продолжаются.