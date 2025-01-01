Stellantis відкликає понад 450 000 небезпечних автівок: в чому причина

Подушки безпеки виробництва Takata зарекомендували себе зовсім неналежним чином. Як розповідає Carscoops, перше повідомлення про смертельне ДТП, пов’язане з ними з’явились понад 16 років тому. На жаль, несправні компоненти все ще забирають життя людей.

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Після останнього смертельного випадку, що стався в Реймсі, Stellantis вимагає негайно зняти з доріг тисячі автомобілів, щоб запобігти подальшим трагедіям. Відклична кампанія охоплює 441 000 автомобілів Citroёn C3 та DS3 2014-2019 років випуску по всій Європі. Концерн прагне усунути ризик, який становлять ці авто, замінивши їхні подушки безпеки Takata на безпечні.

Раніше автовиробник вже відкликав ці моделі, але тоді ремонту підлягали автівки, що зійшли з конвеєра між 2008 та 2013 роками. На той час Stellantis не вважала, що новіші автомобілі становлять такий високий ризик. Однак, остання аварія довела, що проблема більш серйозна, ніж вважалось.

Інцидент трапився 11 червня. Citroen C3 2014 року випуску зіткнувся з бар’єром, в наслідок чого несправна подушка безпеки вибухнула й металеві осколки влетіли в обличчя водійки. В результаті аварії 37-річна жінка загинула, а її пасажир-підліток отримав серйозні травми.

Після того, як міські прокурори порушили справу про ненавмисне вбивство, а потім передали її команді в Парижі, яка контролювала розслідування справи Takata, міністр транспорту країни Філіп Табаро наказав зняти з доріг усі моделі C3 та DS3, що перебувають у групі ризику. Попри те, що концерн вже модернізував сотні тисяч автомобілів з дефектними подушками безпеки, Табаро назвав дії Stellantis “неприйнятними та скандальними”.

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Варто зазначити, що не лише Stellantis зіткнувся з критикою через подушки Takata. Несправні компоненти використовувалися низкою інших брендів, включаючи BMW, Honda, Toyota та VW. Скандал з Takata зрештою призвів до банкрутства компанії у 2017 році, але наслідки досі тривають.