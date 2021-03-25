Новый автоконцерн стремится экономить больше 5 млрд евро в год, даже на мелочах.

Вскоре после завершения слияния PSA и FCA, компания Stellantis заявила, что нацеливается на ежегодное уменьшение расходов на сумму более 5 миллиардов евро, которого планирует достичь за счет оптимизации использования силовых агрегатов и платформ, продуманных закупок и инвестиционных стратегий, а также совершенствования производственных и инструментальных мощностей. Более того, исполнительный директор Stellantis Карлос Таварес обязался не сокращать рабочие места и не закрывать заводы после слияния.

Стремясь сократить расходы после слияния между Fiat Chrysler Automobiles и PSA Group, альянс Stellantis попал в неудобное положение. Программа экономии коснулась всего, включая даже непроизводственных сервисных расходов. Например, сокращения частоты уборки на своих итальянских заводах, реорганизации транспортных объектов. А на заводе Мирафиори в Турине уменьшили количество туалетов, доступных работникам.

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"Это происходит во время COVID-19, когда следует увеличивать доступные туалеты и частоту уборки, а не сокращать их", - цитирует Reuters слова председателя профсоюза FIM Давида Провенцано.

Ранее сообщалось о других мерах экономии средств на различных площадках компании Stellantis в Италии. Например, Никола Манци из профсоюза UILM говорит, что автопроизводитель на 35 процентов сократил услуги по уборке на своем заводе в Атесса в центральной Италии.

Эдди Лацци из профсоюза FIOM считает, что действия в Италии осуществлялись местным руководством и не предусматривались глобальной стратегией Stellantis.