Новий автоконцерн прагне заощаджувати більше 5 мільярдів євро на рік, навіть на дрібницях.

Незабаром після завершення злиття PSA та FCA, компанія Stellantis заявила, що націлюється на щорічне зменшення видатків на суму понад 5 мільярдів євро, якого планує досягти за рахунок оптимізації використання силових агрегатів та платформ, продуманих закупівель та інвестиційних стратегій, а також вдосконалення виробничих та інструментальних потужностей. Більше того, виконавчий директор Stellantis Карлос Таварес зобов'язався не скорочувати робочі місця та не закривати заводи.

Прагнучи скоротити витрати після злиття між Fiat Chrysler Automobiles і PSA Group, альянс Stellantis потрапив у незручне становище. Програма економії торкнулася всього, включаючи навіть невиробничих сервісних витрат. Наприклад, скорочення частоти прибирання на своїх італійських заводах, реорганізації транспортних об'єктів. А на заводі Мірафіорі в Турині зменшили кількість туалетів, доступних працівникам.

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“Це відбувається під час COVID-19, коли слід збільшувати доступні туалети та частоту прибирання, а не скорочувати їх”, – цитує Reuters слова голови профспілки FIM Давіда Провенцано.

Раніше повідомлялося про інші заходи економії коштів на різних майданчиках компанії Stellantis в Італії. Наприклад, Нікола Манці з профспілки UILM каже, що автовиробник на 35 відсотків скоротив послуги з прибирання на своєму заводі в Атессі в центральній Італії.

Еді Лацці з профспілки FIOM вважає, що дії в Італії здійснювались місцевим керівництвом і не передбачались глобальною стратегією Stellantis.