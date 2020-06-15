Средняя цена пропан-бутана в Украине превысила 11 грн за литр.

Розничные сети за выходные (12-15 июня) повысили стоимость сжиженного газа в пределах 5-45 копеек за литр. Средняя розничная цена сжиженного газа на украинских АЗС выросла на 9 коп./л (до 11,06 грн/л), свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы А-95".

Консолидированная сеть "Привата", обладающего наибольшим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 10 коп./л, до 10,21-10,26 грн/л. Наибольший рост цен в этой сети зафиксирован в Николаевской области, где группа увеличила цены на 35 коп./л – с 10,05 до 10,40 грн/л и в Днепропетровской (+25 коп) – до 10,45 грн за литр.

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Сети АЗК WOG и ОККО откорректировали цены на 6-7 коп. за литр, SOCAR повысила на 46 коп./л (11,78 грн/л). Сети "БРСМ-Нафта", "Автотранс", "Авантаж 7", "Параллель", Chipo, Motto и другие увеличили цены на 5-20 коп./л.

Напомним, 12 июня средняя цена автогаза впервые за полтора года поднялась до отметки в 50% от цены бензина марки А-95.

Розничные цены автогаза стали расти в начале мая из-за резкого повышения спроса. Перед этим повышением соотношение цены газа к бензину А-95 составляло 37,6%. Всего же с начала мая по 15 июня средняя розничная цена газа выросла на 35% (на 2,85 грн/л) – с 8,22 до 11,06 грн/л, в то время как цена бензина А-95 оставалась неизменной –21,90 грн/л.

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