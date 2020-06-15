Середня ціна пропан-бутану в Україні перевищила 11 грн за літр.

Роздрібні мережі за вихідні (12-15 червня) підвищили вартість скрапленого газу в межах 5-45 копійок за літр. Середня роздрібна ціна скрапленого газу на українських АЗС зросла на 9 коп. / л (до 11,06 грн / л), свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку "Консалтингової групи А-95".

Консолідована мережу "Привату", що володіє найбільшою кількістю газових модулів, підвищила ціни в середньому на 10 коп. / л, до 10,21-10,26 грн / л. Найбільше зростання цін у цій мережі зафіксовано в Миколаївській області, де група збільшила ціни на 35 коп. / л - з 10,05 до 10,40 грн / л і в Дніпропетровській (+ 25 коп) – до 10,45 грн за літр.

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Мережі АЗК WOG і ОККО відкоригували ціни на 6-7 коп. за літр, SOCAR підвищила на 46 коп. / л (11,78 грн / л). Мережі "БРСМ-Нафта", "Автотранс", "Авантаж 7", "Паралель", Chipo, Motto і інші збільшили ціни на 5-20 коп. / л.

Нагадаємо, 12 червня середня ціна автогазу вперше за півтора року піднялася до позначки 50% від ціни бензину марки А-95.

Роздрібні ціни автогазу стали рости на початку травня через різке підвищення попиту. Перед цим підвищенням співвідношення ціни газу до бензину А-95 становила 37,6%. Всього ж з початку травня по 15 червня середня роздрібна ціна газу зросла на 35% (на 2,85 грн / л) - з 8,22 до 11,06 грн / л, в той час як ціна бензину А-95 залишалася незмінною - 21,90 грн / л.

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