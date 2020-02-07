В Украине продолжают падать цены на бензин и дизельное топливо. Об этом рассказали эксперты управления исследований ГП "Госвнешинформ".

С начала года стоимость дизельного топлива на АЗС Украины уменьшилась в среднем на 2,2%, бензина А-92 – на 2,5%, бензина А-95 – на 2,7%, а СПБТ – на 3,9%.

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Согласно данным мониторинга ГП "Госвнешинформ", по состоянию на 06.02.2020 г. дизельное топливо предлагалось по 22,89-27,89 гривен за литр, бензин А-92 – по 23,39-27,79 гривен за литр, бензин А 95 – по 24,39-28,79 гривен за литр, сжиженный газ СПБТ по 10,25-13,99 гривен за литр.

В феврале ожидается снижение цен на бензин в среднем на 5%. Как отмечают эксперты, это связано с коронавирусом в Китае. Мировые цены на нефть на фоне паники пошли вниз и это может привести к снижению цен на топливо и на украинских заправках.

Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил участников рынка за то, что откликнулись на призыв снизить реальные цены на топливо на АЗС. "Мне кажется, что люди это очень правильно восприняли и благодарны. Действительно, есть снижение цен. Средняя цена на бензин А-95 в Украине составляет 1,06 доллара", – сказал Зеленский.

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