В Україні продовжують падати ціни на бензин і дизельне пальне. Про це розповіли експерти управління досліджень ДП "Держзовнішінформ".

З початку року вартість дизельного палива на АЗС України зменшилася в середньому на 2,2%, бензину А-92 - на 2,5%, бензину А-95 - на 2,7%, а СПБТ - на 3,9%.

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Відповідно до даних моніторингу ДП "Держзовнішінформ", станом на 06.02.2020 р дизельне паливо пропонувалося по 22,89-27,89 гривень за літр, бензин А-92 - по 23,39-27,79 гривень за літр, бензин А-95 - по 24,39-28,79 гривень за літр, скраплений газ СПБТ по 10,25-13,99 гривень за літр.

У лютому очікується зниження цін на бензин в середньому на 5%. Як відзначають експерти, це пов'язано з коронавірусом в Китаї. Світові ціни на нафту на тлі паніки пішли вниз і це може привести до зниження цін на паливо і на українських заправках.

Раніше повідомлялося, що Президент України Володимир Зеленський подякував учасникам ринку за те, що відгукнулися на заклик знизити реальні ціни на паливо на АЗС. "Мені здається, що люди це дуже правильно сприйняли і вдячні. Дійсно, є зниження цін. Середня ціна на бензин А-95 в Україні становить 1,06 долара ", - сказав Зеленський.

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