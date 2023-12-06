Такова средняя ставка на страховых аукционах США за Volkswagen Atlas.

Большие внедорожники популярны в США, и Volkswagen Atlas – не исключение. Но в Северной Америке VW Touareg не продается с 2017 года, а Atlas заменил его в модельном ряду.

Правда, слишком популярным он не стал ни за океаном, ни среди украинских ценителей бренда, которые массово привозят различные автомобили с американских аукционов Copart и IAAI.

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Цена нового Volkswagen Atlas в США начинается с 40 тысяч долларов, а битые значительно дешевле. Согласно статистике сервиса AutoAstat, еще в январе прошлого года средняя цена на американских страховых автоаукционах составляла 13 500 долларов США. Однако постепенно она падала, и в сентябре 2023 года Volkswagen Atlas с не очень значительными повреждениями можно было выторговать в среднем за $10 224. Небольшой объем двигателя позволяет не обанкротиться на растаможке, если привезти машину в Украину.

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Volkswagen Atlas не найти в Европе, его главный рынок сбыта – США. Это огромный кроссовер с тремя рядами сидений, однако салон не такой изысканный, как в моделях для Старого Света.

Автомобиль не претендует на статус флагмана – это просто большой внедорожник. Под капотом – четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом мощностью 269 л.с., с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Передний привод стандартный, но полный привод доступен как опция. Atlas конкурирует с Kia Telluride, Jeep Grand Cherokee L и Mazda CX-90. Существует также вариант Atlas Cross Sport, модель с более стильным кузовом.