Така середня ставка на страхових аукціонах США за Volkswagen Atlas.

Великі позашляховики популярні у США, і Volkswagen Atlas – не виключення. Але в Північній Америці VW Touareg не продається з 2017 року, а Atlas замінив його в модельному ряду.

Щоправда, надто популярним він не став ні за океаном, ні серед українських поціновувачів бренду, які масово привозять різноманітні авто з американських аукціонів Copart та IAAI.

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Ціна нового Volkswagen Atlas у США починається з 40 тисяч доларів, а биті значно дешевші. Згідно статистики сервісу AutoAstat, ще в січні минулого року середня ціна на американських страхових автоаукціонах складала 13 500 доларів США. Однак поступово вона падала, і у вересні 2023 року Volkswagen Atlas з не дуже значними пошкодженнями можна було вторгувати в середньому за $10 224. Невеликий об’єм двигуна дозволяє не збанкрутувати на розмитненні, якщо привезти машину в Україну.

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Volkswagen Atlas не знайти в Європі, його головний ринок збуту – США. Це величезний кросовер з трьома рядами сидінь, однак салон не такий вишуканий, як у моделях для Старого Світу.

Автомобіль не претендує на статус флагмана – це просто великий позашляховик. Під капотом – чотирициліндровий двигун з турбонаддувом потужністю 269 к.с., з восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач.

Передній привід стандартний, але повний привід доступний як опція. Atlas конкурує з Kia Telluride, Jeep Grand Cherokee L і Mazda CX-90. Існує також варіант Atlas Cross Sport, модель з більш стильним кузовом.