В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, изменяющий порядок исчисления стоимости регистрационных услуг Сервисных центров МВД.

В парламенте зарегистрировали законопроект, в котором предлагают изменить логику расчета стоимости админуслуг по выдаче водительских удостоверений и регистрации автотранспорта: она будет привязана к размеру прожиточного минимума. Какими будут новые цены?

На сколько может измениться стоимость услуг?

Авторы проекта Закона № 8193 от 09.11.2022 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о плате за услуги в сфере государственной регистрации транспортных средств и допуске к управлению транспортными средствами" предлагают пересмотреть цены на определенные государственные услуги для автомобилистов. В пояснительной записке к документу приведены несколько аргументов, в частности, цены на админуслуги не изменялись более 10 лет, за это время существенно возросли расходы на их предоставление, поэтому необходимо их привести в соответствие с фактическими расходами.

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Вместо фиксированных тарифов предлагают привязать стоимость админуслуг к размеру прожиточного минимума. Стоимость каждого отдельного сервиса будет определяться как коэффициент от нее.

Важно:

новые тарифы указаны не как фиксированные, а как предельные (максимальные), то есть теоретически могут быть и меньше;

в цену включена стоимость бланков документов и номерных знаков для соответствующих услуг.

Размер прожиточного минимума на 2023 установлен на уровне 2684 грн, соответственно стоимость основных услуг, предоставляемых в сервисных центрах МВД для автомобилистов, будут составлять:

Предлагаемая стоимость услуг, предоставляемых в сервисных центрах МВД для автомобилистов

Выдача водительского удостоверения (в течение 5 рабочих дней) – 805,2 грн

Принятие теоретического экзамена (в течение 1 рабочего дня) – 402,6 грн

Принятие практического экзамена (в течение 1 рабочего дня) – 536,8 грн.

Обмен водительского удостоверения (в течение 5 рабочих дней) – 402,6 грн

Государственная регистрация (перерегистрация), снятие с учета транспортных средств (в течение 1 рабочего дня) – 805,2 грн

Выдача временного регистрационного талона на транспортные средства (в течение 1 рабочего дня) – 536,8 грн

Освобождение от оплаты за эти услуги предусмотрено для участников войны, лиц с инвалидностью в результате войны и участников боевых действий.

Особенности предлагаемого механизма

Средства, полученные в качестве административного сбора за предоставление административных услуг, перечисляются в общий фонд местного бюджета (70% стоимости административной услуги) и специальный фонд Государственного бюджета Украины (стоимость бланка документа и 30% стоимости административной услуги). Средства с последнего будут направляться на закупку бланков документов, развитие инфраструктуры и содержание территориальных органов МВД.

Эксперты Института исследований авторынка отмечают, что предложенный принцип установления тарифов потребует отдельного урегулирования относительно недавно анонсированного введения электронных документов: непонятно, каким образом от стоимости админуслуги отнять стоимость не выдаваемого бланка. Также неизвестно, как рассчитать стоимость админуслуг, если номерные знаки владельцы будут покупать отдельно (есть законопроекты, в которых предусмотрен именно такой вариант), их стоимость предложено включить в общую сумму.

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Что касается фактического изменения цен, то в случае принятия законопроекта за перерегистрацию автомобиля новый максимальный тариф будет составлять около 800 гривен (без стоимости экспертного исследования), что не слишком далеко от 830 гривен сейчас. Тарифы на услуги, связанные с выдачей водительского удостоверения, возрастут: с 26 до 402 грн за сдачу теоретического экзамена и с 26 до 536 грн – за "теорию".

Когда это может заработать?

Законопроект имеет статус зарегистрированного в Верховной Раде и передан на рассмотрение в профильные комитеты. Чтобы стать законом, он должен пройти все предусмотренные регламентом процедуры и набрать необходимое количество голосов при голосовании в зале парламента, а также получить подпись Президента. После публикации в официальной печати отведено 6 месяцев на введение его в действие. То есть новые тарифы на услуги для автомобилистов в Сервисных центрах могут измениться не раньше июня 2023 года.